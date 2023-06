Neue heiße Spur bei Havertz

Erst schien alles ganz schnell zu gehen bei Kai Havertz (24). Real Madrid, so kam vor einigen Tagen heraus, ist sehr am deutschen Offensivspieler interessiert und liegt in aussichtsreicher Position. Ein Weiterkommen gab es seitdem nicht, weil der FC Chelsea mit kolportierten 80 Millionen Euro schlicht zu viel fordert. Real sollen eher 50 bis 60 Millionen Euro vorschweben.

Den aufgerufenen Preis befindet auch der FC Arsenal als zu hoch – was schon impliziert, dass sich die Gunners ebenfalls mit einem Havertz-Transfer auseinandersetzen. Das berichten ‚Telegraph‘ und ‚Daily Mail‘ unisono. Den Zeitungen zufolge werden auch die Gunners den Wunsch des Stadtrivalen nicht erfüllen, aber zur Stelle sein, sobald Chelsea seine Position aufweicht.

‚The Athletic‘ berichtet sogar schon von einem ersten Angebot, das Arsenal für Havertz abgegeben hat. Das Interesse der Londoner sei stark, die Gespräche aber noch im Anfangsstadium. Laut Fabrizio Romano kann sich Havertz selbst einen Wechsel zu Arsenal aber sehr gut vorstellen.

Geduld ist gefragt

Die Blues wollen bei Havertz kein signifikantes Verlustgeschäft verzeichnen, deshalb das 80-Millionen-Preisschild. Vor drei Jahren kam der deutsche Nationalspieler gegen eine vergleichbare Ablöse von Bayer Leverkusen an die Stamford Bridge – den Einkaufspreis wollen Klubboss Todd Boehly und seine Mitstreiter zumindest annähernd zurückbekommen.

Nicht ganz zu Unrecht pochen Real und Arsenal auf eine Wertminderung. Und die Chancen stehen nicht schlecht, dass Chelsea früher oder später von seiner Position abrückt. Der Transfer-Sommer ist noch jung, es bleibt viel Zeit zu verhandeln. Hinzukommt, dass Havertz jüngst eine Verlängerung abgelehnt und damit den Druck auf seinen Arbeitgeber erhöht hat.