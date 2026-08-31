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Bundesliga

Gladbachs Idee mit Cvancara

von Julian Jasch - Quelle: Bild
1 min.
Tomas Cvancara im Porträt @Maxppp

Borussia Mönchengladbach hofft, nach dem morgigen Deadline Day noch einen Abnehmer für Mittelstürmer Tomas Cvancara (26) zu finden. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Sportchef Rouven Schröder: „Es gibt ja noch Länder, in denen noch länger etwas geht. Für uns ist auf jeden Fall am Dienstagabend um acht noch nicht Feierabend.“

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Neben Cvancara würden die Fohlen eigentlich auch Rechtsverteidiger Joe Scally (23) und Mittelfeldspieler Florian Neuhaus (29) ein Jahr vor Vertragsende gerne abgeben. Top-Verdiener Neuhaus wird laut der ‚Bild‘ aber voraussichtlich am Niederrhein bleiben. Zudem warten die Verantwortlichen die Diagnose des verletzten Daiki Hashioka (27) ab, bevor über das weitere Vorgehen bei Scally entschieden wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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