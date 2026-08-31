Gladbachs Idee mit Cvancara

Borussia Mönchengladbach hofft, nach dem morgigen Deadline Day noch einen Abnehmer für Mittelstürmer Tomas Cvancara (26) zu finden. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt Sportchef Rouven Schröder: „Es gibt ja noch Länder, in denen noch länger etwas geht. Für uns ist auf jeden Fall am Dienstagabend um acht noch nicht Feierabend.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Cvancara würden die Fohlen eigentlich auch Rechtsverteidiger Joe Scally (23) und Mittelfeldspieler Florian Neuhaus (29) ein Jahr vor Vertragsende gerne abgeben. Top-Verdiener Neuhaus wird laut der ‚Bild‘ aber voraussichtlich am Niederrhein bleiben. Zudem warten die Verantwortlichen die Diagnose des verletzten Daiki Hashioka (27) ab, bevor über das weitere Vorgehen bei Scally entschieden wird.