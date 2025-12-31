Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Neuer Stürmer: Mislintat wildert beim BVB

Sven Mislintat soll den Kader von Fortuna Düsseldorf für die Rückrunde rüsten. Dabei blickt der Sportvorstand auch zum alten Arbeitgeber.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Sven Mislintat im Stadion von Fortuna Düsseldorf @Maxppp

Als Jordi Paulina im Sommer 2024 von Hercules Utrecht zu Borussia Dortmund wechselte, war Sven Mislintat noch als Technischer Direktor beim BVB tätig. Seit rund zwei Wochen ist der gebürtige Dortmunder Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf und sucht nun fleißig nach Verstärkungen auf dem Wintermarkt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für den Sturm hat sich Mislintat dabei laut ‚Sky‘ an Paulina erinnert und möchte den 1,91-Meter-Mann verpflichten. Der mittlerweile 21-Jährige spielt beim BVB in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga und erzielte in der laufenden Saison in elf Spielen sieben Tore. Eine Quote, die durchaus Fantasie entstehen lässt, dass Paulina auch im Abstiegskampf in der zweiten Liga helfen könnte. Der Nationalspieler von Curaçao fühlt sich laut ‚Sky‘ bereit für den nächsten Karriereschritt.

defaultAltAttribute

Fortuna hat klare Transferziele

Derweil hat Mislintat für die Fortuna noch weitere Verstärkungen ausgemacht. Der Transfer von Mittelfeldspieler Satoshi Tanaka (23/ Sanfrecce Hiroshima) ist bereits fix. Christopher Olivier (19/VfB Stuttgart II) soll folgen – genauso wie Paulina.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Bundesliga
BVB
Düsseldorf
Jordi Paulina

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf
Jordi Paulina Jordi Paulina
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert