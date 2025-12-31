Neuer Stürmer: Mislintat wildert beim BVB

Als Jordi Paulina im Sommer 2024 von Hercules Utrecht zu Borussia Dortmund wechselte, war Sven Mislintat noch als Technischer Direktor beim BVB tätig. Seit rund zwei Wochen ist der gebürtige Dortmunder Sportvorstand bei Fortuna Düsseldorf und sucht nun fleißig nach Verstärkungen auf dem Wintermarkt.

Für den Sturm hat sich Mislintat dabei laut ‚Sky‘ an Paulina erinnert und möchte den 1,91-Meter-Mann verpflichten. Der mittlerweile 21-Jährige spielt beim BVB in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga und erzielte in der laufenden Saison in elf Spielen sieben Tore. Eine Quote, die durchaus Fantasie entstehen lässt, dass Paulina auch im Abstiegskampf in der zweiten Liga helfen könnte. Der Nationalspieler von Curaçao fühlt sich laut ‚Sky‘ bereit für den nächsten Karriereschritt.

Fortuna hat klare Transferziele

Derweil hat Mislintat für die Fortuna noch weitere Verstärkungen ausgemacht. Der Transfer von Mittelfeldspieler Satoshi Tanaka (23/ Sanfrecce Hiroshima) ist bereits fix. Christopher Olivier (19/VfB Stuttgart II) soll folgen – genauso wie Paulina.