Brandt kommentiert Klopp-Start

Julian Brandt ist begeistert, wie die deutsche Nationalmannschaft unter Jürgen Klopp auftritt. „Für mich geht die Nationalmannschaft in die richtige Richtung, das muss ich ganz klar sagen“, erklärt der Offensivspieler im ‚Spielmacher‘-Podcast von ‚360Media‘ und begründet: „Ich glaube, dass es der Nationalmannschaft und den Spielerprofilen, die wir haben, gutsteht, dass sie nach vorne attackieren, dass sie nach Ballgewinn so schnell wie möglich zu Torschüssen kommen wollen, dass sie sofort in die Box versuchen reinzugehen.“

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Brandt hatte im Sommer Borussia Dortmund hinter sich gelassen und für den Schritt zu Ajax Amsterdam entschieden. Dort ist der 30-Jährige gesetzt und kommt nach 15 Pflichtspielen auf starke acht Tore. „Unabhängig von meiner Personalie, ob ich jetzt irgendwann noch mal dabei sein werde oder nicht: Ich verfolge das sehr, sehr, sehr, sehr gerne. Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Aber ich glaube, weil das auch immer wieder eine Diskussion ist, dass grundsätzlich das Fundament an Spielern da ist“, so Brandt.