Fortuna: Hohe Kaufoption für Karbownik

Fortuna Düsseldorf müsste für eine Festverpflichtung von Michal Karbownik tief in die Tasche greifen . Wie Sportvorstand Klaus Allofs der ‚Rheinischen Post‘ bestätigt, ist die ausgehandelte Kaufoption für den 21-jährigen Polen „nicht einfach so aus der Portokasse“ zu zahlen. Im Aufstiegsfall soll es jedoch möglich sein, die Summe, die weit unter 5,5 Millionen Euro liegt, zu finanzieren.

Für jenen Betrag hatte Stammverein Brighton & Hove Albion den Verteidiger vor knapp zwei Jahren von Legia Warschau geholt, ehe er im Sommer für eine Spielzeit an die Fortuna verliehen wurde. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist Karbownik nun Leistungsträger und lieferte in acht Partien in der zweiten Bundesliga zwei Vorlagen.