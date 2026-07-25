55 Millionen: Lacroix absolviert Medizincheck

Der Wechsel von Maxence Lacroix zum FC Chelsea ist nur noch Formsache. Laut Fabrizio Romano hat der Franzose inzwischen erfolgreich seinen Medizincheck bei den Blues absolviert. Crystal Palace wird beim bevorstehenden Wechsel mit einer Ablösesumme von 55 Millionen Euro entschädigt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 26-jährige Innenverteidiger war vor zwei Jahren für 18 Millionen vom VfL Wolfsburg nach London gewechselt und überzeugte dort auf Anhieb. Inzwischen ist er sogar siebenfacher Nationalspieler und war auch bei der Weltmeisterschaft für die Franzosen ein Faktor.