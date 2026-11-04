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Barça verkündet Rodri-Diagnose

von Tristan Bernert
1 min.
Rodri gibt die Richtung vor @Maxppp

Der FC Barcelona muss vorerst auf Rodri verzichten. Wie Barça mitteilt, hat der Mittelfeldspieler beim gestrigen 3:0-Sieg gegen Aston Villa eine Muskelverletzung erlitten. Die Blessur sei leichteren Grades, dennoch wird Rodri für das anstehende Spitzenduell zwischen den Katalanen und Atlético Madrid (Sonntag, 21 Uhr) ausfallen.

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FC Barcelona
Rodrigo Hernández has undergone medical tests following the muscle discomfort he experienced during yesterday’s match against Aston Villa.

The tests have confirmed a minor injury to his right hamstring.

He will miss next Sunday’s match against Atlético Madrid. His exact recovery time will depend on how the injury develops.
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Spanische Medien berichten darüber hinaus, dass Rodri auch die kommenden Länderspiele verpassen wird. Der 30-Jährige musste gegen Aston Villa zur Halbzeit ausgewechselt werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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