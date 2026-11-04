Barça verkündet Rodri-Diagnose

Der FC Barcelona muss vorerst auf Rodri verzichten. Wie Barça mitteilt, hat der Mittelfeldspieler beim gestrigen 3:0-Sieg gegen Aston Villa eine Muskelverletzung erlitten. Die Blessur sei leichteren Grades, dennoch wird Rodri für das anstehende Spitzenduell zwischen den Katalanen und Atlético Madrid (Sonntag, 21 Uhr) ausfallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Spanische Medien berichten darüber hinaus, dass Rodri auch die kommenden Länderspiele verpassen wird. Der 30-Jährige musste gegen Aston Villa zur Halbzeit ausgewechselt werden.