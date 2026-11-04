La Liga
Barça verkündet Rodri-Diagnose
1 min.
@Maxppp
Der FC Barcelona muss vorerst auf Rodri verzichten. Wie Barça mitteilt, hat der Mittelfeldspieler beim gestrigen 3:0-Sieg gegen Aston Villa eine Muskelverletzung erlitten. Die Blessur sei leichteren Grades, dennoch wird Rodri für das anstehende Spitzenduell zwischen den Katalanen und Atlético Madrid (Sonntag, 21 Uhr) ausfallen.
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FC Barcelona @FCBarcelona – 12:50
Rodrigo Hernández has undergone medical tests following the muscle discomfort he experienced during yesterday’s match against Aston Villa.Bei X ansehen
The tests have confirmed a minor injury to his right hamstring.
He will miss next Sunday’s match against Atlético Madrid. His exact recovery time will depend on how the injury develops.
The tests have confirmed a minor injury to his right hamstring.
He will miss next Sunday’s match against Atlético Madrid. His exact recovery time will depend on how the injury develops.
Spanische Medien berichten darüber hinaus, dass Rodri auch die kommenden Länderspiele verpassen wird. Der 30-Jährige musste gegen Aston Villa zur Halbzeit ausgewechselt werden.
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