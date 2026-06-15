DFB-Elf auf Mission Titel | Magische Nacht in Monterrey

Deutschland vs. Curaçao (7:1)

Der WM-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft ist gelungen. Zwar schockte WM-Neuling Curaçao die DFB-Elf mit dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich nach 21 Minuten, noch vor der Pause konnte sich die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann einen 3:1-Vorsprung erspielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Halbzeit zwei sorgte Jamal Musiala nach zwei Minuten für die vorzeitige Entscheidung. Im Anschluss brachte Deutschland das Spiel souverän nach Hause und schraubte das Ergebnis noch auf 7:1 in die Höhe.

‚Bild‘ (Deutschland): „Wunderbarer WM-Auftakt für die deutsche Nationalmannschaft. Die DFB-Elf startet in Houston mit einem 7:1 gegen Fußball-Zwerg Curaçao standesgemäß in die Mission Titel beim XXL-Turnier in den USA, Kanada und Mexiko. Unser erstes WM-7:1 seit dem Halbfinale 2014 gegen Brasilien. Houston, diesmal haben wir KEIN Problem zum Start. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften hat das DFB-Team den Auftakt jeweils verloren, jetzt gelang erstmals seit 2014 ein Startsieg.“

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Sportschau‘ (Deutschland): „Deutschland lässt gegen Curacao die Muskeln spielen. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Livano Comenencia brachte Nico Schlotterbeck das DFB-Team mit seinem Tor zum 2:1 auf den richtigen Weg zum 7:1. Den Torreigen eröffnete Felix Nmecha, danach trafen Kai Havertz, Jamal Musiala, Nathaniel Brown und Deniz Undav.“

‚Curaçao.nu‘ (Curaçao): „Trotz der schweren Niederlage wird Curacao vor allem auf einen historischen Tag zurückblicken. Die Insel gab ihr Debüt bei einer WM-Endrunde und erlebte, wie Comenencia den ersten WM-Treffer für Curacao überhaupt erzielte. Zudem sorgten Tausende von Fans 90 Minuten lang für eine beeindruckende Stimmung in Houston.“

Unter der Anzeige geht's weiter

‚VoetbalPrimeur‘ (Niederlande): „Curaçao verpasste die Überraschung bei seinem ersten WM-Spiel überhaupt. Das Team von Trainer Dick Advocaat kämpfte bis zum Schluss und erzielte ein historisches Tor, unterlag aber letztendlich Deutschland mit 1:7.“

Niederlande vs. Japan (2:2)

Das Duell der beiden Favoriten aus Gruppe F endet Unentschieden. Nach einer ereignisarmen ersten Hälfte brachte Kapitän Virgil van Dijk die Elftal in der 51. Minute in Führung und sorgte damit für den Startschuss. Keito Nakamura belohnte eine Drangphase der Japaner mit dem Ausgleichstreffer, den Crysencio Summerville nur sieben Minuten später in Arjen Robben-Manier konterte. Der Ex-Frankfurter Daichi Kamada besorgte in der 89. Minute mit einem durchaus kuriosen Treffer per Kopf den 2:2-Endstand.

Unter der Anzeige geht's weiter

‚Telegraaf‘ (Niederlande): „Die Niederlande verpasste in ihrem ersten WM-Spiel den entscheidenden Schritt in Richtung K.o.-Phase. Ronald Koemans Team ging in Dallas gegen Japan zweimal in Führung, verspielte diese aber ebenso oft. Virgil van Dijk und WM-Debütant Crysencio Summerville erzielten die Tore für die Niederlande und schienen die Feierlichkeiten der Oranje einzuleiten, doch am Ende überwog beim 2:2 die Enttäuschung.“

‚Nikkan Sports‘ (Japan): „Japan erzielt in letzter Minute den Ausgleich gegen die Niederlande! Keito Nakamura und Daichi Kamada treffen und sichern sich damit einen vielversprechenden ersten Punkt für die K.o.-Phase.“

Elfenbeinküste vs. Ecuador (1:0)

Das Aufeinandertreffen der beiden deutschen Gruppengegner geht an die Elfenbeinküste. In einem Spiel mit vier Aluminiumtreffern gelang Manchester United-Profi Amad Diallo in der 90. Minute der Lucky Punch für die Elefanten, die am kommenden Samstag um 22 Uhr auf die deutsche Mannschaft treffen.

‚Super Sport‘ (Elfenbeinküste): „Nachdem die Elfenbeinküste lange gegen eine starke Mannschaft aus Ecuador im Lincoln Financial Field gekämpft hatte, sicherte sie sich dank eines Treffers von Amad Diallo in der 90. Minute einen wertvollen 1:0-Sieg. Dieser hart erkämpfte Erfolg könnte sich im Kampf um die Qualifikation für die Runde der letzten 32 bei der Weltmeisterschaft 2026 als entscheidend erweisen.“

‚Olé‘ (Ecuador): „Bitterer WM-Auftakt: Ecuador verliert am Ende des Spiels gegen die Elfenbeinküste. La Tri hatte eine gute erste Halbzeit, war aber am Ende körperlich unterlegen, sodass sich die Elefanten den Sieg holten.“

Schweden vs. Tunesien (5:1)

Das letzte Spiel der Nacht entschied Schweden im Duell mit Tunesien für sich. Yasin Ayari und Alexander Isak brachten die Skandinavier mit 2:1 in Front, ehe Ex-Herthaner Omar Rekik kurz vor dem Pausenpfiff den Anschluss für Tunesien erzielte. In der zweiten Halbzeit machten effektive Schweden die Angelegenheit dann deutlich – letztendlich steht ein deutlicher 5:1-Auftaktsieg zu Buche.

‚Expressen‘ (Schweden): „Magie in Monterrey. Schweden gewinnt sein Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft gegen Tunesien mit 5:1. Damit ist Schweden zurück im Rampenlicht des Fußballs und hat auf Anhieb einen Sieg errungen.“

‚La Presse de Tunisie‘ (Tunesien): „Die tunesische Nationalmannschaft erlitt am frühen Montagmorgen am ersten Spieltag der Gruppe F eine deutliche Niederlage gegen Schweden.“