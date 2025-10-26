BVB: Ärger für Adeyemi

Niko Kovac hat auf den Flaschenwurf von Karim Adeyemi nach dessen Auswechselung im Spiel gegen den 1. FC Köln am gestrigen Samstagabend reagiert. Bei ‚Sky‘ sagte der Trainer von Borussia Dortmund: „Ich finde, sowas ist unnötig. Dass er mal sauer sein kann, ist okay, aber das ist unnötig, er ist erwachsen.“

Adeyemi musste in der 79. Minute beim Stand von 0:0 das Feld verlassen und war darüber sichtbar verärgert. Kovac hatte jedoch alles richtig gemacht – denn in der Nachspielzeit schaffte der BVB ohne den Angreifer noch den Siegtreffer. Aktuell verhandeln Dortmund und die Adeyemi-Seite über eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus. Ob der fragwürdige Auftritt des deutschen Nationalspielers dabei nun Thema wird, ist offen.