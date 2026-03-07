FC Bayern: Wieder Sorgen um Neuer

Womöglich muss der FC Bayern erneut auf Torhüter Manuel Neuer verzichten. Der 39-Jährige wurde bei seinem Comeback gegen Borussia Mönchengladbach (4:1) zur Pause ausgewechselt. Nach der Partie äußerte sich Vincent Kompany gegenüber ‚Sky‘ wie folgt: „Manu hat ein bisschen was gespürt in der Wade.“

Ob Neuer damit am kommenden Dienstag (21 Uhr) beim Champions League-Spiel gegen Atalanta Bergamo fehlen wird? „Das nächste Spiel ist jetzt sehr kurzfristig. Aber ich will noch nicht zu viel spekulieren“, so Kompany. Vertreter Jonas Urbig (22) hat es gegen die Fohlen wie gewohnt ordentlich gemacht.