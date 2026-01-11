FC Bayern: Doch kein neuer Karl-Deal?

Gegen den VfL Wolfsburg hat sich Lennart Karl zum Auftakt in das neue Jahr ordentlich zurückgehalten und beim 8:1-Erfolg seinen Mitspielern die große Bühne überlassen. Der 17-Jährige blieb weitestgehend blass und verließ das Feld nach 56 Minuten ohne eine Torbeteiligung.

Auch ein solcher Auftritt wird dem Zehner an der Säbener Straße gewährt, schließlich ist er in der Hinrunde einer der Shootingstars der Bundesliga. In etwas mehr als einem Monat, am 22. Februar, wandelt sich Karls Vertrag pünktlich zu seinem 18. Geburtstag in einen Profivertrag um und wird bis 2029 verlängert. Somit haben die Münchner das Top-Talent für die kommenden Jahre sicher.

Karl will sich Nagelsmann aufdrängen

Zuletzt hatte die ‚Sport Bild‘ sogar berichtet, dass die Bayern an einer weiteren Ausweitung bis 2031 arbeiten würden. Der ‚kicker‘ widerspricht dieser Darstellung. Karl sei im Moment voll auf das Sportliche konzentriert und wolle mit Leistung überzeugen, eine Verlängerung sei nach aktuellem Stand daher kein Thema.

Ohnehin läuft ein neuer Deal nicht davon, ab Februar ist Karl für weitere drei Jahre an den Klub gebunden. Der Linksfuß träumt davon, in der Rückrunde seine Leistungen bestätigen und so sogar noch auf den WM-Zug im Sommer aufspringen zu können.