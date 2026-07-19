Der bevorstehende Rekordverkauf von Morgan Rogers (23) an den FC Chelsea könnte bei Aston Villa einen Tausch nach sich ziehen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, ist Nicolas Jackson bei den Villans als möglicher Ersatz für die Offensive ein Thema. Der Senegalese steht bis 2033 bei Chelsea unter Vertrag.

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Jackson verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis beim FC Bayern und kam wettbewerbsübergreifend auf 34 Einsätze, elf Tore und drei Vorlagen. Das Interesse aus Birmingham kommt nicht überraschend: Bereits im vergangenen Sommer hatte sich Aston Villa mit dem 25-Jährigen beschäftigt. Zudem kennt Trainer Unai Emery den Stürmer noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Villarreal.