Menü Suche
Kommentar 2
Premier League

Neue Wechseloption für Jackson

von Simon Martis - Quelle: The Telegraph
1 min.
Nicolas Jackson im Einsatz für den FC Bayern München @Maxppp

Der bevorstehende Rekordverkauf von Morgan Rogers (23) an den FC Chelsea könnte bei Aston Villa einen Tausch nach sich ziehen. Wie der ‚Telegraph‘ berichtet, ist Nicolas Jackson bei den Villans als möglicher Ersatz für die Offensive ein Thema. Der Senegalese steht bis 2033 bei Chelsea unter Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jackson verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis beim FC Bayern und kam wettbewerbsübergreifend auf 34 Einsätze, elf Tore und drei Vorlagen. Das Interesse aus Birmingham kommt nicht überraschend: Bereits im vergangenen Sommer hatte sich Aston Villa mit dem 25-Jährigen beschäftigt. Zudem kennt Trainer Unai Emery den Stürmer noch aus gemeinsamen Zeiten beim FC Villarreal.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (2)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Chelsea
Villa
Nicolas Jackson
Morgan Rogers

Weitere Infos

Premier League Premier League
Chelsea Logo FC Chelsea
Villa Logo Aston Villa
Nicolas Jackson Nicolas Jackson
Morgan Rogers Morgan Rogers
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert