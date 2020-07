Hannover: Zieler will bleiben

Ron-Robert Zieler sieht seine Zukunft bei Hannover 96. Wie der 31-Jährige dem ‚kicker‘ gegenüber erklärt, will er bei den 96ern bleiben und verfolgt große Ziele mit dem Klub. „Für mich ist es etwas Besonderes, für 96 zu spielen. Klub und Stadt bedeuten mir sehr viel. Ich bin wahnsinnig ehrgeizig und heiß auf die neue Saison. Mein Ziel ist es, mit Hannover wieder in der Bundesliga zu spielen“, so der Torhüter.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zieler, für den in der abgelaufenen Spielzeit 31 Spiele zu Buche stehen, hat noch einen bis 2023 datierten Vertrag bei den Hannoveranern. Wie die 96er mit ihm für die kommende Saison plant, bleibt jedoch abzuwarten. Schließlich ist Zieler einer der Topverdiener bei den Niedersachsen.