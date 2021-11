Agüero: Verwirrung um Karriereende

Muss Sergio Agüero seine Karriere beenden? Offiziell bestätigt ist dies bislang nicht. Fußball-Reporter Gerard Romero brachte die Meldung am gestrigen Samstag in Umlauf. Ex-Mitspieler Samir Nasri erklärte später am Abend, dass der Argentinier dies ihm gegenüber bestätigt habe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim FC Barcelona hat man aber offenbar andere Informationen. Von einer anstehenden Pressekonferenz zur Verkündung des Karriereendes wollte Vizepräsident Raya Yuste beispielsweise nichts wissen. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ sagte er am Rande des 1:0-Erfolgs gegen Espanyol: „Ich bestreite, dass Kun das Ende seiner Laufbahn verkünden wird.“ Trainer Xavi sagte: „Was vermeldet wurde, ist nicht wahr. Wir haben diese Information nicht, wir sind mit ihm im Gespräch. Wir geben alles, dass er gesund wird und wieder Fußball spielen kann.“