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Offiziell Serie A

Tedesco setzt Unterschrift

von Lukas Weinstock - Quelle: bolognafc.it
Domenico Tedesco auf der Fener-Bank @Maxppp

Domenico Tedesco kehrt auf die Trainerbank zurück. Der FC Bologna gibt die Verpflichtung des 40-jährigen Übungsleiters bekannt. Beim Serie A-Vertreter unterzeichnet Tedesco einen Vertrag bis 2028 samt Option auf ein weiteres Jahr.

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In Bologna folgt Tedesco auf Vincenzo Italiano, der dem Klub Ende Mai den Rücken kehrte. Zuletzt war Tedesco für Fenerbahce tätig, nun zieht es den Deutschen erstmals in seiner Trainerkarriere nach Italien.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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