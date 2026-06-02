Serie A
Tedesco setzt Unterschrift
@Maxppp
Domenico Tedesco kehrt auf die Trainerbank zurück. Der FC Bologna gibt die Verpflichtung des 40-jährigen Übungsleiters bekannt. Beim Serie A-Vertreter unterzeichnet Tedesco einen Vertrag bis 2028 samt Option auf ein weiteres Jahr.
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Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Bologna ❤️💙— Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) June 2, 2026
Benvenuto! 😊
Il comunicato: https://t.co/NIhisr7Zb1#WeAreOne pic.twitter.com/sZVcytLV88
In Bologna folgt Tedesco auf Vincenzo Italiano, der dem Klub Ende Mai den Rücken kehrte. Zuletzt war Tedesco für Fenerbahce tätig, nun zieht es den Deutschen erstmals in seiner Trainerkarriere nach Italien.
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