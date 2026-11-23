Max Eberl öffnete die Tür für Wintertransfers zuletzt ein Stück weit. „Wenn wir beim FC Bayern schauen, dann wollen wir Spieler, die uns besser machen. Oder zumindest das Niveau haben“, so der Sportvorstand.

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Und weiter: „Dementsprechend müssen wir genau schauen, wie sieht der Kader aus, wann kommen die Verletzten zurück und welche Gegebenheiten können sich auf dem Markt ergeben.“

Bayern denkt an Choupo-Moting

‚Sky‘ berichtet jetzt, dass die Bayern auf den Ausfall von Super-Stürmer Harry Kane (33) und dessen Stellvertreter Ismael Saibari (25) vorbereitet waren, zudem lasse sich der Rekordmeister derzeit Spieler anbieten.

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Eine Spur führt offenbar zu einem alten Bekannten: Laut ‚Sky‘ diskutiert der FCB eine Rückkehr von Eric-Maxim Choupo-Moting. Der 37-Jährige hat RB New York bereits verlassen und ist im Winter ablösefrei zu haben.

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Beim FCB stand der in Hamburg geborene 76-fache kamerunische Nationalspieler schon zwischen 2020 und 2024 unter Vertrag. Schon damals hatte Choupo über weite Strecken eine Backuprolle inne, erzielte in 122 Spielen aber immerhin 38 Tore und gab 13 Vorlagen.

Sollte der FC Bayern im Winter auf dem Transfermarkt zuschlagen? Ja, ein neuer Stürmer ist unerlässlich Ja, es braucht einen neuen Stürmer und weitere Verstärkung Nein, der Kader ist groß genug Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Ob er zweieinhalb Jahre nach seinem Abschied aus Europa aber nochmal zu einer zufriedenstellenden Quote im Stande ist, bleibt fraglich. In der MLS erzielte Choupo-Moting in den der gerade beendeten regulären Saison fünf Treffer in 22 Partien.