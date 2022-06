Flamengo holt Éverton

Flamengo Rio de Janeiro und Benfica Lissabon haben sich auf einen Transfer von Éverton geeinigt. Der Brasilianer kehrt nach zwei Jahren in Portugal in seine brasilianische Heimat zurück und unterschreibt am Zuckerhut einen Vertrag bis Dezember 2026.

Für die Dienste des Flügelstürmers zahlt Flamengo dem Vernehmen nach umgerechnet 14 Millionen Euro. In der abgelaufenen Spielzeit gehörte Éverton noch zum erweiterten Stammpersonal bei Benfica und sammelte in 47 Einsätzen für die Adler sieben Tore und sieben Assists.