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Bundesliga

VfB-Keeper beim FC Bayern angeboten

Der FC Bayern bereitet sich auf einen Generationenwechsel auf der Torhüter-Position vor. Ein Keeper des VfB Stuttgart wurde den Münchnern einem Bericht zufolge angeboten.

von Julian Jasch - Quelle: Sky
1 min.
Fabian Bredlow im VfB-Training mit Seinem usw @Maxppp

Vermutlich werden Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (38) im kommenden Jahr die Torwarthandschuhe an den Nagel hängen. Jonas Urbig (23) soll beim FC Bayern dann dauerhaft zwischen den Pfosten stehen, gesucht wird aber eine externe Nummer zwei.

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Gehandelt wurden zuletzt unter anderem schon Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (28/FC Augsburg), Marvin Schwäbe (31/1. FC Köln), Bernd Leno (34/FC Fulham) und Daniel Heuer Fernandes (33/Hamburger SV). Zudem führt nun eine Spur zum VfB Stuttgart.

Nach Informationen von ‚Sky‘ wurde Fabian Bredlow dem deutschen Rekordmeister angeboten. Der 31-Jährige würde sich wie auch in Stuttgart mit der Rolle als Ersatzkeeper zufriedengeben.

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Der frühere deutsche U-Nationalspieler, der kürzlich in sein letztes Vertragsjahr eingebogen ist, passt zwar grundsätzlich ins gesuchte Profil, dem Bezahlsender zufolge haben die Münchner aber bislang nicht angebissen. Stattdessen ziehe der FCB aktuell andere Kandidaten in Betracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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