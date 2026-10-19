Vermutlich werden Manuel Neuer (40) und Sven Ulreich (38) im kommenden Jahr die Torwarthandschuhe an den Nagel hängen. Jonas Urbig (23) soll beim FC Bayern dann dauerhaft zwischen den Pfosten stehen, gesucht wird aber eine externe Nummer zwei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gehandelt wurden zuletzt unter anderem schon Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim), Finn Dahmen (28/FC Augsburg), Marvin Schwäbe (31/1. FC Köln), Bernd Leno (34/FC Fulham) und Daniel Heuer Fernandes (33/Hamburger SV). Zudem führt nun eine Spur zum VfB Stuttgart.

Nach Informationen von ‚Sky‘ wurde Fabian Bredlow dem deutschen Rekordmeister angeboten. Der 31-Jährige würde sich wie auch in Stuttgart mit der Rolle als Ersatzkeeper zufriedengeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der frühere deutsche U-Nationalspieler, der kürzlich in sein letztes Vertragsjahr eingebogen ist, passt zwar grundsätzlich ins gesuchte Profil, dem Bezahlsender zufolge haben die Münchner aber bislang nicht angebissen. Stattdessen ziehe der FCB aktuell andere Kandidaten in Betracht.