Mauricio Pochettino soll bei Manchester United weniger als 60 Millionen Euro für Verstärkungen im Winter zur Verfügung haben. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, ist United durch die neuen Finanzregeln der Liga eingeschränkt, wodurch mit lediglich zwei Neuzugängen im Januar zu rechnen ist, selbst wenn einer davon per Leihe kommen sollte.

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Nach der 0:4-Auswärtsniederlage beim FC Liverpool, die zugleich das Debüt des 54-jährigen Cheftrainers war, stehen die Red Devils auf dem vorletzten Platz der Tabelle und befinden sich mitten im Abstiegskampf. Neben der Abwehr-Zentrale sieht Pochettino vor allem Bedarf auf der Linksverteidigerposition sowie im Sturmzentrum.