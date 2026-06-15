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Bundesliga

20 Millionen: Bundesliga-Duell um Kömür?

Der FC Augsburg muss sich im Sommer womöglich von Toptalent Mert Kömür verabschieden. Sein Weg könnte dennoch in der Bundesliga weitergehen.

von Dominik Sandler - Quelle: Sky
1 min.
Mert Kömür vom FC Augsburg im Interview @Maxppp

Schon im Winter hatten sich diverse Klubs interessiert an Mert Kömür gezeigt, unter anderem Besiktas und der FC Porto waren damals vorgeprescht. Der FC Augsburg blieb aber hart und behielt den 20-Jährigen, der erst vor einem Jahr bis 2029 unterschrieben hatte.

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In diesem Sommer will der Zehner die Fuggerstadt aber verlassen. Der FCA ist gesprächsbereit, fordert jedoch 20 Millionen Euro für den deutschen U21-Nationalspieler. Laut ‚Sky‘ sind Besiktas und Porto weiterhin interessiert, am meisten aufs Gaspedal drücke allerdings der FC Brügge.

Und dem Bezahlsender zufolge sind inzwischen auch zwei Bundesliga-Klubs ins Rennen eingestiegen. So sollen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig an Kömür interessiert sein und einen Transfer prüfen. Gut möglich also, dass er der Bundesliga erhalten bleibt. In der abgelaufenen Saison überzeugte Kömür gerade zu Beginn auch als falsche Neun. Zwei Tore und zwei Vorlagen an den ersten sechs Spieltagen folgten im Verlaufe der Saison nur noch zwei weitere Assists.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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