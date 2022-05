Pépé bei PSG angeboten

Der FC Arsenal sucht händeringend nach einem Abnehmer für Transferflop Nicolas Pépé. Wie FT aus Frankreich erfuhr, boten die Gunners den 26-jährigen Flügelspieler bei mehreren Klubs an, allen voran Paris St. Germain. Pépé gehört in London zu den Großverdienern, kann sein Gehalt aber nicht mit sportlichen Leistungen untermauern.

2019 war der Ivorer für die vereinsinterne Rekordsumme von 80 Millionen Euro gekommen. Auf lediglich fünf Startelfeinsätze in der Premier League kam Pépé in der abgelaufenen Saison. In 20 Ligaspielen steuerte der Flügelspieler zwei Assists und einen Treffer bei. Als Ablöse ruft Arsenal rund 30 Millionen Euro auf. Pépés Vertrag im Emirates gilt noch bis 2024.