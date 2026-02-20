Mbappé-Zoff mit PSG: Zwei Streitpunkte bleiben

Die Causa Kylian Mbappé kann bei Paris St. Germain noch immer nicht ad acta gelegt werden. Nach Informationen von ‚RMC‘ hat der Klub zwar mit einer ersten Zahlung in Höhe von 55 Millionen Euro ausstehende Gehälter und Boni abgedeckt, doch damit sind noch nicht alle Forderungen beglichen. Von den restlichen 5,9 Millionen Euro, die sich aus Zinsen und Urlaubsansprüchen zusammensetzen, hat der 27-jährige Angreifer bisher lediglich vier Millionen erhalten.

Um auch die verbleibende Summe von 1,9 Millionen einzustreichen, hat Mbappé laut ‚L’Équipe‘ nun sogar Gerichtsvollzieher beauftragt. PSG ist sich jedoch keiner Schuld bewusst und behauptet, die Nachzahlung sei bereits beglichen. Die Differenz erklären die Pariser mit den Abzügen der Sozialversicherungsbeiträge. Trotz des heftigen Rechtsstreits hofft der Verein auf ein Entgegenkommen seines ehemaligen Torjägers: Mbappé soll darauf verzichten, dass der Hauptstadtklub das vollständige Urteil entgegen der eigentlichen Anordnung des Arbeitsgerichts für einen Monat auf der Startseite der Website veröffentlichen muss.