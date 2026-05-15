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Benfica-Rückkehr: Silva schafft Klarheit

von Tobias Feldhoff - Quelle: Canal11
Bernardo Silva und Erling Haaland @Maxppp

Bernardo Silva (31) wird in diesem Sommer noch nicht zu seinem Heimatverein Benfica Lissabon zurückkehren. „Ich würde gerne zurückkehren, aber zu einem anderen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob Benfica mich dann noch will“, so der Edeltechniker im Gespräch mit ‚Canal11‘.

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Silvas Vertrag bei Manchester City endet im Anschluss an die Saison. Dass sich die Wege dann trennen werden, wurde bereits offiziell verkündet. Offen bleibt, welchem Klub sich Silva anschließen wird. Nach eigener Aussage will sich der Linksfuß vor der anstehenden Weltmeisterschaft entscheiden, eine heiße Spur führt zum FC Barcelona.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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