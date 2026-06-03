Details zum El-Faouzi-Angebot

Der FC Schalke 04 befindet sich in den Vertragsverhandlungen mit Soufiane El-Faouzi auf der Zielgeraden. Nach Informationen der ‚Bild‘ wird das Gehalt des 23-Jährigen ordentlich aufgestockt. Demnach wird Mittelfeldmotor nach Abschluss seines neuen Arbeitspapiers rund 80.000 Euro im Monat verdienen. Damit steigt der Mittelfeldspieler bei den Knappen auch finanziell in die „Stammspieler-Kategorie“ auf.

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El-Faouzi war im vergangenen Sommer für schlappe 250.000 Euro nach Gelsenkirchen gewechselt und unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Das damals vereinbarte Gehalt von knapp 20.000 Euro ist nach dem Aufstieg in die Bundesliga und angesichts seiner Rolle als Stammspieler (34 Startelfeinsätze) nicht mehr zeitgemäß. Gut für Schalke: Der neue Kontrakt des Rechtsfußes, der ihn nun bis 2030 an den Verein bindet, beinhaltet keine Ausstiegsklausel. Der Bundesliga-Aufsteiger sitzt somit bei künftigen Anfragen am längeren Hebel, würde sich jedoch bei einem lukrativen Angebot gesprächsbereit zeigen.