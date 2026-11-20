Arijon Ibrahimovic war im Sommer beim FC Bayern eigentlich fest für die Profis eingeplant. Im Interview mit ‚Spox.com‘ erklärt der 20-Jährige, wie es zur Kehrtwende und der Leihe zum FC Augsburg kam: „Ich habe beim FC Bayern in der Vorbereitung viel gespielt und dabei gespürt, wie wichtig mir das ist. Mir wurde klar, dass ich darauf in dieser Saison nicht verzichten möchte. Aber wir kennen alle die Konkurrenz bei den Bayern. Es erschien mir unwahrscheinlich, dass ich so viele Minuten bekomme wie ich für meine Entwicklung brauche.“

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Auch mit Blick auf die Ausfallliste bei den Münchnern kommen beim Offensivspieler keine Zweifel an seiner Entscheidung auf: „Wenn ich jetzt auf die Ausfallliste bei Bayern schaue, dann könnte man schon denken: Boah, wäre ich mal besser dort geblieben. Aber ich bereue den Wechsel überhaupt nicht. Ich bin sehr glücklich, beim FCA zu sein.“ Der U21-Nationalspieler kam in der laufenden Saison bislang siebenmal zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor und gab eine Vorlage. Mit seiner Zukunft will Ibrahimovic sich aktuell noch nicht beschäftigen: „Im Sommer schauen wir dann, wie meine Leistungen waren und welche Optionen es gibt. Alles andere interessiert mich derzeit nicht.“ Der FCA besitzt eine acht Millionen Euro hohe Kaufoption.