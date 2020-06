Real Sociedad zuversichtlich bei Ödegaard

Bei Real Sociedad San Sebastián rechnet man mit einem Verbleib von Real Madrid-Leihgabe Martin Ödegaard über die Saison hinaus. Präsident Jokin Aperribay sagte in einem Interview mit ‚Radio Euskadi‘: „Ich denke, Ödegaard wird bleiben. Das ist die Hoffnung, die wir haben. Die Entscheidung liegt bei ihm. Ich glaube, er wird bleiben.“

Ödegaard spielt seit Sommer im Baskenland, seither erzielte der 21-jährige Spielmacher in 28 Partien sieben Tore und gab acht Assists. Nun könnte das Leihgeschäft verlängert werden. Langfristig plant man in Madrid mit dem Linksfuß, der einst in seiner Heimat Norwegen als Jahrhunderttalent gehandelt wurde.