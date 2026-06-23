Neuer Coach für den FC

Der 1. FC Köln verstärkt das Trainerteam der Profis mit einem neuen Mann aus den eigenen Reihen. Evangelios Sbornias wird vom U21-Cheftrainer zum Assistenten bei den Profis befördert.

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Evangelos Sbonias ergänzt den Profi-Trainerstab ✍️✔️



Evangelos „Laki“ Sbonias, bisheriger Cheftrainer der U21 des 1. FC Köln, rückt in den Trainerstab der Profis auf. Der 43-Jährige steigt zum Co-Trainer auf und wird das Team um René Wagner ergänzen.

_#effzeh pic.twitter.com/YRznkThgyr — 1. FC Köln (@fckoeln) June 23, 2026

Der 43-Jährige zu diesem Schritt: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und stolz darauf, dass ich die Verantwortlichen mit meiner Arbeit in der Akademie überzeugen konnte. Umso mehr freue ich mich, an der Seite von René und des gesamten Trainerteams loszulegen und mit der Mannschaft in die Vorbereitung zu starten.“