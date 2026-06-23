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Offiziell Bundesliga

Neuer Coach für den FC

von Dominik Schneider - Quelle: fc.de
1 min.
René Wagner ist Trainer des 1. FC Köln @Maxppp

Der 1. FC Köln verstärkt das Trainerteam der Profis mit einem neuen Mann aus den eigenen Reihen. Evangelios Sbornias wird vom U21-Cheftrainer zum Assistenten bei den Profis befördert.

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Der 43-Jährige zu diesem Schritt: „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und stolz darauf, dass ich die Verantwortlichen mit meiner Arbeit in der Akademie überzeugen konnte. Umso mehr freue ich mich, an der Seite von René und des gesamten Trainerteams loszulegen und mit der Mannschaft in die Vorbereitung zu starten.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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