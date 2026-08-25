Michael Zetterer (31) steht jetzt womöglich doch vor einem Wechsel zu Leeds United. Hatte sein Berater entsprechende Berichte am Freitag noch vehement dementiert, vermeldet der ‚kicker‘ nun, dass Zetterer am Wochenende in England war, um sich ein Bild vor Ort zu machen. Der Torhüter könne sich einen Wechsel zum Premier League-Klub gut vorstellen, fünf Millionen Euro seien als Ablöse im Gespräch.

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Bei Leeds wäre Zetterer als Ersatz hinter James Trafford (23) eingeplant, vorher wollen die Peacocks noch Lucas Perri (28) abgeben. In Frankfurt hofft man derweil, die aktuelle Nummer eins Kauã Santos (23) durch Freiburgs Noah Atubolu (24) zu ersetzen.