HSV: Die Wahrheit über den Schonlau-Abschied

Sebastian Schonlau wäre gerne noch länger beim Hamburger SV geblieben. Gegenüber dem ‚Hamburger Abendblatt‘ betont der langjährige Kapitän, dass ihm ein Abschied im Sommer aber nahegelegt wurde. Die Verantwortlichen um Trainer Merlin Polzin teilten ihm mit, dass er nach dem Aufstieg in die Bundesliga zu weniger Einsatzminuten kommen wird.

Aufgrund der neuen Rolle entschloss sich Schonlau nach der „wahnsinnig intensiven“ Zeit, einen neuen Verein zu suchen: „Die Chance mit Vancouver kam dann auf, und das war am Ende des Tages die beste Lösung für mich, den Wechsel zu vollziehen“, erklärt der Innenverteidiger. Dennoch blickt der 31-Jährige positiv auf seine Zeit beim HSV zurück, da er sein großes Ziel erreichen konnte: „Der Aufstieg war für mich das Beste, was passieren konnte. Dass wir das geschafft haben, war immer mein großes Ziel, als ich nach Hamburg gekommen bin. Am Ende ist mir der Abschied dadurch ein wenig leichter gefallen.“