Atlético: Die Details des Griezmann-Deals

Der FC Barcelona muss noch eine Weile auf eine Ablösesumme für Antoine Griezmann warten. Wie die ‚Sport‘ berichtet, wird Atlético Madrid die in Griezmanns Leihvertrag verankerte Ausstiegsklausel erst 2023 ziehen. Diese liegt der Fachzeitung zufolge bei 40 Millionen Euro.

Die Rojiblancos übernehmen während der auf zwei Jahre terminierten Leihe das komplette Gehalt des 31-Jährigen. Sofern der Angreifer die Hälfte der Pflichtspiele für Atlético absolviert und dabei jeweils mindestens 45 Minuten zum Einsatz kommt, wird aus der vertraglichen Option eine Kaufpflicht in Höhe von 40 Millionen. Bis dato sieht es ganz danach aus, als würde Griezmann die Bedingungen erfüllen. In der laufenden Saison kam der Franzose in 20 von 26 Spielen, in denen er Trainer Diego Simeone zur Verfügung stand, über die Mindestdauer von 45 Minuten zum Einsatz.