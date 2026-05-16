M’gladbach: Ganz bittere Pille für Reitz

Rocco Reitz bleibt sein Abschied im Stadion von Borussia Mönchengladbach vorerst verwehrt. Wie der Bundesligist mitteilt, befindet sich der Vizekapitän „aufgrund eines schweren Infekts in stationärer Behandlung“, sei aber auf dem Weg der Besserung.

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Dennoch wird Reitz das heutige, abschließende Bundesligaspiel gegen die TSG Hoffenheim (15:30 Uhr) und seine geplante große Verabschiedung verpassen. Zur neuen Saison wechselt der 23-jährige Mittelfeldspieler zu RB Leipzig. Gladbach kassiert 20 Millionen Euro Ablöse für sein Eigengewächs.