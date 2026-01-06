United-Gerüchte: Glasner mit klarer Haltung

Oliver Glasner lassen die Gerüchte um ein Engagement bei Manchester United kalt. Über seine vermeintliche Favoritenrolle auf den vakanten Posten bei den Red Devils sagte der Coach von Crystal Palace am heutigen Dienstag: „Ich darf nicht wetten. In meinem Vertrag steht, dass ich nicht wetten darf. Ich schaue es mir nicht an. Ich kann auch keine Insiderinformationen weitergeben, denn das würde ebenfalls gegen meinen Vertrag verstoßen. Ich bin der Trainer von Crystal Palace. Ich denke, es ist Zeitverschwendung, weitere Fragen zu stellen. Ich spreche über keinen anderen Verein als Crystal Palace.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach der Entlassung von Rúben Amorim werden in Manchester einige Kandidaten gehandelt, darunter insbesondere Glasner. Schon länger wird beim 51-jährigen Österreicher über einen baldigen Wechsel zu einem Topklub spekuliert. Dass der ehemalige Bundesliga-Coach den Eagles spätestens im Sommer nach Ablauf seines Vertrags den Rücken kehrt, gilt als beschlossen.