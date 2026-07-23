Neben Pep: Italien kontaktiert auch Ancelotti

Der italienische Fußballverband hat für die Besetzung des vakanten Cheftrainerpostens große Pläne. „Wir haben Carlo Ancelotti und Pep Guardiola kontaktiert. Wir wollten mit den besten Trainern der Welt ins Gespräch kommen, um herauszufinden, ob sie für den Posten des italienischen Nationaltrainers zur Verfügung stehen würden“, verriet der Technische Direktor Paolo Maldini auf einer Pressekonferenz.

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Das Interesse an Guardiola wurde in den vergangenen Tagen bereits publik. Der Spanier, der dem Vernehmen nach ein Jahresgehalt von 20 Millionen Euro fordert, tendiert jedoch zu einer Absage. Ob sich die Spur zu Ancelotti, aktuell Trainer der brasilianischen Nationalmannschaft, konkretisiert, bleibt abzuwarten. Weitere Kandidaten bei Italien sind Andrea Pirlo, Roberto Mancini, Antonio Conte und Stefano Pioli.