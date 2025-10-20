Menü Suche
Kommentar 3
Toppmöller hält an Santos fest

von Julian Jasch
Dino Toppmöller mit Kauã Santos @Maxppp

Eintracht Frankfurts Cheftrainer Dino Toppmöller stärkt Kauã Santos (22) nach dessen Patzen beim gestrigen Spiel gegen den SC Freiburg (2:2) den Rücken. „Intern wird keine Torwart-Diskussion geführt“, sagte der 44-Jährige im Anschluss an die Partie. Sportvorstand Markus Krösche ergänzte: „Er ist ein junger Torwart, der natürlich noch Fehler machen darf.“

Zum Kontext: Am Sonntagnachmittag nutzte Freiburgs Vincenzo Grifo einen Stellungsfehler von Santos, um den späten Ausgleichstreffer per Freistoß zu erzielen. Am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League-Partie gegen den FC Liverpool wird der brasilianische Keeper aber offenbar trotzdem den Vorzug vor Sommerzugang Michael Zetterer (30) erhalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
