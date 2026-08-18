Newcastle tütet 35-Millionen-Deal ein

Newcastle United hat den nächsten Sommer-Neuzugang präsentiert. Amar Dedic verlässt Benfica Lissabon und schließt sich ab sofort den Magpies an. Der 24-jährige Rechtsverteidiger erhält einen Fünfjahresvertrag bei den Engländern.

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We are delighted to announce the signing of Bosnian international full-back Amar Dedić from Portuguese giants SL Benfica.



The 24-year-old, signing on his birthday, will wear shirt number 37. Amar has penned a five-year deal to become the sixth senior addition of the summer at… pic.twitter.com/iKAIDmS0Wj — Newcastle United (@NUFC) August 18, 2026

Umgerechnet fließen rund 35 Millionen Euro Ablöse für den Transfer des bosnischen Nationalspielers. Mit Newcastle-Coach Matthias Jaissle arbeitete Dedic bereits bei RB Salzburg zusammen. Dem Vernehmen nach war der Außenverteidiger ein absoluter Wunschspieler des deutschen Trainers.