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Offiziell Premier League

Newcastle tütet 35-Millionen-Deal ein

von Dominik Schneider - Quelle: newcastleunited.com
1 min.
Amar Dedic im Zweikampf @Maxppp

Newcastle United hat den nächsten Sommer-Neuzugang präsentiert. Amar Dedic verlässt Benfica Lissabon und schließt sich ab sofort den Magpies an. Der 24-jährige Rechtsverteidiger erhält einen Fünfjahresvertrag bei den Engländern.

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Umgerechnet fließen rund 35 Millionen Euro Ablöse für den Transfer des bosnischen Nationalspielers. Mit Newcastle-Coach Matthias Jaissle arbeitete Dedic bereits bei RB Salzburg zusammen. Dem Vernehmen nach war der Außenverteidiger ein absoluter Wunschspieler des deutschen Trainers.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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