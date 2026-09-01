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Premier League

Frankfurt: Verzögerung bei Bahoya

von Daniel del Federico - Quelle: Sky Sports
Jean-Mattéo Bahoya im Eintracht-Trikot @Maxppp

Der Transfer von Jean-Mattéo Bahoya (21) zu Leeds United geht womöglich erst auf den letzten Drücker über die Bühne. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben die Peacocks eine Fristverlängerung bei der Premier League beantragt.

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Mithilfe des sogenannten „Deal Sheets“ bleiben dem Premier League-Klub nun zwei zusätzliche Stunden, um den Transfer zu finalisieren. Mit Eintracht Frankfurt und dem 21-jährigen Flügelspieler selbst ist sich Leeds bereits einig.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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