Frankfurt: Verzögerung bei Bahoya

Der Transfer von Jean-Mattéo Bahoya (21) zu Leeds United geht womöglich erst auf den letzten Drücker über die Bühne. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, haben die Peacocks eine Fristverlängerung bei der Premier League beantragt.

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Mithilfe des sogenannten „Deal Sheets“ bleiben dem Premier League-Klub nun zwei zusätzliche Stunden, um den Transfer zu finalisieren. Mit Eintracht Frankfurt und dem 21-jährigen Flügelspieler selbst ist sich Leeds bereits einig.