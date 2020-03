Marca: Champions League & Europa League werden wegen Corona gestoppt

Rien ne va plus – nichts geht mehr. So sieht es offenbar die UEFA. Einem Bericht der ‚Marca‘ zufolge hat sich der europäische Fußballverband entschieden, spätestens ab der kommenden Woche keine weiteren internationalen Spiele mehr auszutragen.

Ob und wann die Wettbewerbe fortgesetzt werden würden, ist aktuell nicht absehbar. Es scheint zunehmend auch unsicher, ob die Bundesliga am Wochenende den 26. Spieltag wie geplant durchführen kann. Spanien beispielsweise hat die Liga für zwei Spieltage ausgesetzt. Grund dafür dürfte nicht zuletzt die Erkrankung eines Basketball-Spielers von Real Madrid gewesen sein.

Alle weiteren Auswirkungen von Corona auf den Fußball findet ihr im Live-Ticker.

UPDATE (14:46 Uhr): Die heutigen Achtelfinalhinspiele in der Europa League sollen – sofern nicht bereits vorher abgesetzt – stattfinden. Das bestätigte ein Sprecher der UEFA gegenüber ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘. In einem Statement kündigte die UEFA an, am kommenden Dienstag bei einer Konferenz mit 55 geladenen Vertretern über die Fortführung des Spielbetriebs zu beraten.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.



Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.



Full statement: 👇