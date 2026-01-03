Milan springt bei Füllkrug-Debüt auf Platz eins

Der AC Mailand hat zumindest bis zum Spiel von Stadtrivale Inter gegen den FC Bologna (Sonntag, 20:45 Uhr) die Tabellenspitze in der Serie A übernommen. Am Freitagabend gewannen die Rossoneri mit 1:0 bei Cagliari Calcio. Das Tor des Tages erzielte Rafael Leão in der 50. Minute.

Aus deutscher Sicht besonders interessant: DFB-Stürmer Niclas Füllkrug feierte in der 69. Minute sein Debüt. Erst am Vormittag hatte Milan die Leihe des 32-Jährigen von West Ham United offiziell bekanntgegeben. Während seiner Einsatzzeit zeigte sich Füllkrug emsig, blieb aber ohne Abschluss.