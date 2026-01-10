Menü Suche
Lecce holt Ex-Leverkusener Fofana

von Dominik Schneider
Für den Grazer AK im Einsatz: Sadik Fofana @Maxppp

Bei Bayer Leverkusen wollte Sadik Fofana der Durchbruch nicht gelingen, mit etwas Verzögerung spielt er jetzt aber doch bei einem Klub aus den Top5-Ligen. US Lecce hat die Verpflichtung des 22-jährigen Togolesen vom Grazer AK bekanntgegeben. Berichten zufolge erhält er einen bis 2029 datierten Vertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr.

U.S. Lecce
🟡🔴 Sadik Fofana è giallorosso!
👉🏻 Il centrocampista classe 2003 sarà a Lecce lunedì per sostenere le visite mediche

📄 Il comunicato:
Der inzwischen achtfache Nationalspieler von Togo wurde in der Jugend bei Alemannia Aachen und Bayer 04 ausgebildet. Ein Bundesligaeinsatz kam aber nie zustande. Über eine Leihe zu Fortuna Sittard und einem Wechsel im vergangenen Winter nach Graz fasste Fofana doch noch Fuß im Profibereich.

