Serie A

Juve einigt sich mit Yildiz

von Luca Hansen - Quelle: Fabrizio Romano
Kenan Yıldız bereitet sich auf einen Einwurf vor @Maxppp

Zwischen Juventus Turin und Kenan Yildiz wurden auch die letzten Details geklärt. Fabrizio Romano zufolge haben sich beide Parteien mündlich geeinigt, der neue Vertrag läuft bis 2030 samt saftiger Gehaltserhöhung.

Der Offensivspieler gehört damit in Zukunft zu den bestbezahlten Spielern bei der Alten Dame. Auch Real Madrid wurde immer wieder mit dem 20-Jährigen in Verbindung gebracht, geht nun aber leer aus.

Kenan Yıldız

