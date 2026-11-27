Aktuell fällt Luis Díaz (29) beim FC Bayern München mit einer Muskelverletzung aus, doch auch davor lieferte der Kolumbianer nicht mehr so ab, wie noch in der vergangenen Saison. Daher wurden zuletzt immer wieder Überlegungen angestrengt, wer den Ex-Liverpooler auf der linken Offensivseite der Münchner zunächst entlasten und perspektivisch ersetzen könnte.

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Viele Namen wurden bereits mit dem Rekordmeister in Verbindung gebracht, einige davon haben sich mittlerweile für andere Klubs entschieden. Manchester Uniteds Toptalent JJ Gabriel (16) zieht es zu Real Madrid, die Vertragsunterschrift steht kurz bevor.

Bei Rio Ngumoha (18) ist der FC Bayern zu spät in den Poker eingestiegen. Zwar habe es immer wieder Kontakt zur Familie des Flügelspielers gegeben, der FC Liverpool kämpft jedoch hart um eine Verlängerung mit seinem Toptalent und wird den Deal zeitnah eintüten.

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Welcher Spieler würde am besten zum FC Bayern passen? Derry Scherhant (24/SC Freiburg) Eli Junior Kroupi (20/AFC Bournemouth) Oskar Pietuszewski (18/FC Porto) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Laut dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ stehen vor allem noch drei Profis auf der aktuellen Kandidatenliste des FCB. Zu diesem Trio gehört Derry Scherhant (24) vom SC Freiburg. Der Neu-Nationalspieler ist kein Kandidat für diesen Winter, sondern wie die anderen auch perspektivisch eine Option. Die rasende Entwicklung im Klub und unter Nationaltrainer Jürgen Klopp hat die Bayern-Bosse beeindruckt.

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Die anderen beiden Kandidaten sind laut ‚Bayern Insider‘ Eli Junior Kroupi (20), der beim AFC Bournemouth unter Trainer Marco Rose nach einer langwierigen Fußverletzung langsam wieder zu alter Form kommt, und Oskar Pietuszewski (18), der beim FC Porto sein Geld verdient. Polnische Medien berichteten kürzlich sogar von einem erneuten Treffen wegen Pietuszewski. Ziel sei es gewesen den Kontakt mit dem Polen aufrechtzuerhalten. Seine Ausstiegsklausel beläuft sich auf 60 Millionen Euro.