La Liga
Barça-Abgang: Torres stellt klare Forderung
1 min.
@Maxppp
Der FC Barcelona muss sich bemühen, um Ferran Torres (26) nicht an Paris St. Germain zu verlieren. „Was muss Barça tun? Zeigen, dass sie mich wirklich lieben, dass sie gekommen sind, um zu verhandeln“, lässt der spanische Stürmer im Interview mit ‚NBC‘ durchblicken.
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Das Interesse der Pariser, die in dieser Woche die Verhandlungen mit Barça aufnehmen werden, schmeichelt Torres: „Interesse von PSG? Von solchen Teams gewollt zu werden ist gut. Aber ich habe einen Vertrag mit Barcelona. Es ist wahr, dass im Fußball nie vorherzusehen ist, was passieren könnte, aber da ich einen Vertrag habe, kann ich warten und selbst entscheiden.“ Auch Real Madrid soll schon angeklopft haben.
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