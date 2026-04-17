Bestätigt: Jobgarantie für Leitl

Stefan Leitl wird offenbar auch in der kommenden Saison bei Hertha BSC an der Seitenlinie stehen. Gegenüber der ‚Frankfurter Allgemeinen Zeitung‘ stellt Klubgeschäftsführer Peter Görlich dem Cheftrainer sowie Sportdirektor Benjamin Weber eine Jobgarantie aus: „Es ist meine Führungsverantwortung, zu fragen: Was ist es wert, das Alte zu ersetzen? Diesem Verein tut in seiner Wankelmütigkeit Kontinuität gut.“ Leitl steht derzeit öffentlich in der Kritik, da die Alte Dame als einer der Aufstiegsfavoriten fünf Spieltage vor Schluss angesichts von sechs Punkten Rückstand auf die Top3 das Saisonziel ziemlich sicher verpassen wird.

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Gleichzeitig dämpft Görlich die Erwartungen der Hertha-Anhänger an die kommende Spielzeit und kündigt gegenüber der ‚FAZ‘ eine „grundsätzlich andere Kaderzusammensetzung“ an: „Wir wissen, dass wir einen der teuersten Kader der Liga haben und uns die Kaderstrukturen eigentlich nicht leisten können.“ Daher soll dieser reduziert und die Ausgabenstruktur angepasst werden. Der Hertha-Boss stellt prominente Abgänge in Aussicht: „Wir sind nicht der Verein, der es sich leisten kann, Angebote für Spieler einfach wegzuatmen. Es gab mal eine Phase, wo Hertha mit Finanzmitteln ausgestattet war, aber die hat man verspielt. Hertha steht die größte Transformation im Fußball bevor, und da wird man Dinge verlieren.“