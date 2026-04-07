Bericht: El Mala-Wechsel quasi durch

Schon vor einigen Wochen war berichtet worden, dass Said El Mala Brighton & Hove Albion seine Zusage gegeben hat. Bei den Seagulls ist allen voran Trainer Fabian Hürzeler ein großer Fan des 19-Jährigen, der den 1. FC Köln in jedem Fall im Sommer verlassen wird.

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Und laut Journalist Christopher Michel führt der Weg des U21-Nationalspielers tatsächlich in die Premier League zu Brighton. Der Wechsel sei „weitestgehend durch“. Zuvor hatte unter anderem der ‚kicker‘ berichtet, dass die Kölner auf Zeit spielen wollen, um bei der Ablöse das Maximum herauszuholen.

Zudem hatten die Seagulls zuletzt noch signalisiert, nicht mehr als 35 Millionen Euro plus Boni zahlen zu wollen. Ob sich inzwischen etwas an der Entscheidung der Engländer geändert hat? Der FC forderte zuletzt jedenfalls 50 Millionen für seinen Schützling, der in dieser Saison bei zehn Toren und vier Vorlagen steht und die Lebensversicherung im Abstiegskampf ist.

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Update (15:03 Uhr): Laut der ‚Sport Bild‘ ist noch keine Einigung zwischen den Vereinen in Sicht. Brighton wolle weiter nur 35 Millionen plus fünf Millionen an Boni hinblättern, die FC-Bosse seien daher auch mit anderen englischen Klubs im Austausch. Newcastle United blitzte der ‚Sport Bild‘ zufolge mit einem Vorstoß ab, der ebenfalls interessierte FC Chelsea hat noch kein Angebot abgegeben.