Nach einer enttäuschenden Saison könnte Nelson Weiper (21) den FSV Mainz 05 in diesem Sommer verlassen. Die ‚Kronen Zeitung‘ berichtet vom Interesse aus Österreich. Demnach soll der SK Sturm Graz sich mit einer Leihe oder einem Kauf beschäftigen.

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Weiper hatte im vergangenen Sommer nach langem Hin und Her bis 2029 in Mainz verlängert. Was folgte, war eine Saison zum Vergessen. In 34 Spielen kam der Mittelstürmer meist als Joker zum Einsatz und erzielte magere zwei Tore.