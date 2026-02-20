Bericht: Wilder Dreikampf um Haaland

Auch in dieser Saison ist Erling Haaland in England wieder das Maß aller Dinge. Der 25-Jährige führt die Torjägerliste in der Premier League mit 22 Treffern an, steht nach 37 Pflichtspielen bei 29 Toren und sechs Vorlagen. Und doch droht die nächste Saison ohne Meisterschaft, sollte der FC Arsenal seine Schwächephase in den Griff bekommen.

Sollte es unter Pep Guardiola eine titellose Saison werden, könnte der ehrgeizige Haaland das Weite suchen. Bewerber gibt es zur Genüge. Allen voran Real Madrid gilt als heißester Anwärter und will bis zu 500 Millionen Euro für Haaland in die Hand nehmen. Der Norweger selbst schwärmt regelmäßig von den Königlichen.

Dembélé-Ersatz gesucht?

Neben den Madrilenen schielt jetzt auch Paris St. Germain auf einen Deal. Laut dem Portal ‚Teamtalk‘ haben die Franzosen Kontakt zu Haaland aufgenommen und loten einen möglichen Transfer aus. PSG wolle über die Gedankenspiele des Stürmers informiert werden. Grund dafür ist unter anderem, dass Ousmane Dembélé (28) zuletzt mit harscher Kritik an seinen Mitspielern etwas in Ungnade gefallen ist, ein Abgang ist deshalb möglich.

Das favorisierte Ziel von Haaland ist aber wohl Spanien. Und dort macht sich auch der FC Barcelona Hoffnung. Im März stehen bei den Katalanen die Präsidentschaftswahlen an und Marc Ciria, einer der Kandidaten, betreibt mit einem großen Vorhaben Eigenwerbung: „Wir wissen, dass Messis Zukunft mit Barcelona verbunden ist. Um Haaland zu verpflichten, müssen wir Messi als strategischen Partner zurückholen“, so Ciria gegenüber ‚Cadena SER‘.

Haaland als Wahlversprechen

Er rechnet vor, dass allein die Rückkehr von Lionel Messi (38) dem Verein mehr als 200 Millionen Euro in die Kasse spülen würde. So könne sich Haaland finanzieren lassen. Ob Barcelona, das ohnehin in großen finanziellen Schwierigkeiten steckt, schon im Sommer einen solch kostspieligen Transfer über die Bühne bringen kann, ist allerdings fraglich. Am Ende könnte Haaland für Ciria auch erst einmal als Wahlwerbung dienen.