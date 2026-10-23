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Serie A

80 Millionen: Lockrufe für Paz

von Emanuel Schultz - Quelle: Tuttmercatoweb.com
Nico Paz jubelt mit den Fans @Maxppp

Nico Paz (22) ist aktuell eine der heißesten Aktien im europäischen Fußball. Der Linksfuß weckt laut ‚tuttomercatoweb.com‘ das Interesse vom FC Chelsea und Ex-Klub Real Madrid. In der Pole Position für einen Paz-Transfer befinde sich Real, das für den Argentinier eine Rückkaufoption besitzt.

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Der offensive Mittelfeldspieler könnte für festgeschriebene 80 Millionen Euro zurück zu seinem Ex-Klub wechseln, sollten die Real-Bosse entscheiden, ihn wieder in die spanische Hauptstadt zu lotsen. 2024 war der Paz für 66 Millionen Euro nach Como gewechselt und hat sich seitdem zu einem der vielversprechendsten Spielmacher in Europa entwickelt.

veröffentlicht am
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