Upamecano-Poker: Rigorose Bayern-Entscheidung?

Für eine Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano (26) müsste sich der FC Bayern finanziell ordentlich strecken. Die Spielerseite soll neben einer Gehaltserhöhung auch eine 17 Millionen Euro hohe Unterschriftsprämie fordern – abrücken will man von diesen Bedingungen nicht, berichtete kürzlich ‚Sky‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bahnt sich ein zweiter Fall Alphonso Davies (24) an, der letztlich ein Top-Gehalt und ein Handgeld in besagter Höhe erhielt, um den ablösefreien Wechsel zu verhindern? Oder läuft es wie bei Leroy Sané (29), der umsonst zu Galatasaray wechselte?

Laut ‚Sport1‘ gibt es intern „starke Stimmen, die aus Prinzip ein Zeichen setzen wollen.“ So sei es nicht ausgeschlossen, dass die Bayern in den Verhandlungen hart bleiben und den Upamecano-Forderungen nicht nachkommen, um die Gehaltsstruktur wieder zu stabilisieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass sich die Münchner mit dem Trennungsszenario befassen, zeigt die intensivierte Suche nach neuen Innenverteidigern. Einige Kandidaten wie Nico Schlotterbeck (25/BVB), Murillo (23/Nottingham Forest) und Marc Guéhi (25/Crystal Palace) sickerten zuletzt bereits durch.