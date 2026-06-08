Fünf Mal Deutschland: Die Spieler mit den meisten WM-Einsätzen

Alle vier Jahre gibt eine Weltmeisterschaft Spielern die Chance, an neuen Rekorden zu schrauben. Bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko haben gleich mehrere Spieler die Chance, unter die Spieler mit den meisten Einsätzen aufzurücken. Lionel Messi kann seine Spitzenposition sogar ausbauen.

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Lionel Messi (Argentinien): 26

Lothar Matthäus (Deutschland): 25

Miroslav Klose (Deutschland): 24

Paolo Maldini (Italien): 23

Cristiano Ronaldo (Portugal): 22

Uwe Seeler (Deutschland): 21

Diego Maradona (Argentinien): 21

Wladyslaw Zmuda (Polen): 21

Unter anderem Bastian Schweinsteiger (Deutschland), Philipp Lahm (Deutschland), Cafú (Brasilien): 20

Neben Messi und CR7 können noch weitere Spieler die 20-Spiele-Marke erreichen. Luka Modric (19/Kroatien) und Manuel Neuer (19/Deutschland) werden in jedem Fall – sollten sie verletzungsfrei bleiben – in den illustren Kreis aufrücken.