United: 180 Millionen für zwei Neue?

Bei Manchester United plant man angesichts von Rang vier in der Premier League zumindest mal vorsichtig mit der Champions League. Der Kader sollte dann allerdings noch einmal eine Frischzellenkur in der Schaltzentrale erfahren. Dort ist Bruno Fernandes (31) weitestgehend auf sich alleine gestellt.

Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass Interesse an Sechser Elliot Anderson (23) und Offensivallrounder Morgan Gibbs-White (26) besteht. Beide spielen momentan für Nottingham Forest, dürften aber im Sommer wechseln, selbst wenn die abstiegsbedrohten Tricky Trees die Klasse halten sollten.

Es würde teuer

Andersons mögliche Ablöse liegt dann Medienberichten zufolge zwischen 92 und 115 Millionen Euro, Gibbs-White verfügt über eine Ausstiegsklausel, die sich bei umgerechnet rund 70 Millionen Euro ansiedelt. Sollten beide kommen, wäre also wieder einmal ein ordentliches Paket fällig.

Klar ist: United benötigt nach dem feststehenden Abgang von Casemiro (34) einen neuen Mittelfeld-Abräumer. Und auch die Zukunft von Fernandes im Old Trafford ist nicht in Stein gemeißelt. Neben saudi-arabischen Vereinen und Paris St. Germain wird der Portugiese auch immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.